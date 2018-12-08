"Еще одно преимущество для развития туризма получит область с судами на подводных крыльях", - Александр Тимофеев Бизнес

"Еще одно конкурентное преимущество для развития туризма получит Нижегородская область с судами на подводных крыльях", - сказал депутат регионального парламента Александр Тимофеев, по инициативе которого прошло выездное заседание в Чкаловск Клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании.

Первым пунктом программы стало посещение в д.Кузнецово "Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева". Под его руководством в период с 1957 по 1965 годы были спроектированы и построены такие пассажирские суда на подводных крыльях как "Ракета", "Метеор", "Комета", "Спутник", "Вихрь", "Буревестник".

В 1960 году коллектив ЦКБ приступил к проектированию экранопланов. Бюро осуществило разработку, строительство и испытания более 10 экранопланов водоизмещением от 1,5 до 500 тонн, в том числе, по заказам Министерства судостроительной промышленности и ВМФ.

28 сентября 2017 года на территории научно-производственного комплекса филиала ЦКБ в д.Кузнецово прошла торжественная церемония технического спуска на воду нового головного речного пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай 45Р", проект которого был разработан ЦКБ. "Валдай 45Р" построен в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

"Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

Напомним, что в сентябре этого года на заседании комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству депутаты рассмотрели вопросы, связанные с возрождением в регионе пассажирских перевозок водным транспортом.

Как было отмечено, разработан проект "Дорожной карты" по реализации водного маршрута "Нижний Новгород – Городец" с использованием речного пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". Рассмотрена финансовая модель по осуществлению речных перевозок пассажиров с возможностью компенсации затрат перевозчику за счет средств областного бюджета.

"Здесь есть два очень важных момента. Во-первых, возрождение водных перевозок – это требование времени, и маршруты могут быть самыми разнообразными. Чкаловск, безусловно, должен со временем войти в них. Во-вторых, это интересно не только жителям области, но и туристам, которые приезжают в наш регион. Смотрите сами, сейчас многие из них, прибывая в областной центр, сразу спрашивают, а как проехать к канатной дороге на Бор. А если еще и суда на подводных крыльях появятся! Тогда у нас будет еще одно конкурентное преимущество для развития туризма", - подчеркнул Александр Тимофеев.

Также журналисты посетили предприятие "Рост", которое занимается производством вентиляторов и комплектующих к ним для нефтяной, газовой, химической, металлургической промышленности и машиностроения. В местном Центре ремесел для участников мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению поросенка – символа 2019 года.

В тот же день состоялся круглый стол "Конституция – Основной закон Российской Федерации". "Хочу поздравить всех с 25-летием со дня принятия Конституции! Специалисты подсчитали, что средний "срок жизни" каждой из советских Конституций составлял 17 лет. Впервые в новейшей истории России действующая Конституция преодолела этот рубеж, сохранив свою актуальность, что свидетельствует как о стабильности государства, так и о качестве нашего Основного закона. Провозгласив высочайший статус прав и свобод граждан, ценности федерализма и сильного государства, Конституция стала надёжным фундаментом для развития страны. Опираясь на Основной закон и заложенные в нём объединительные идеи, мы уверенно прошли через непростые испытания, сохранили целостность страны, сформировали ключевые правовые, политические, экономические, общественные институты, которые определяют жизнь современной России", - подчеркнул Александр Тимофеев.

Вместе с Александром Тимофеевым на вопросы журналистов ответили прокурор Чкаловского района Сергей Кокин и руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Степанов.

По итогам поездки Александр Тимофеев поблагодарил главу администрации городского округа г. Чкаловск Валерия Быченкова за содействие в организации мероприятия для Клуба парламентских журналистов.

"Еще совсем недавно, в прошлом году, мы были в Чкаловске с Клубом, и каждый раз не устаем удивляться. Округ активно развивается, делается многое для промышленности, благоустройства, социальной сферы. Считаю очень правильной практику выездов вместе с журналистами в города и районы области, когда на месте можно узнать, какие достижения есть, и что еще сделать предстоит", - сказал Александр Тимофеев.