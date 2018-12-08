Пять составов пригородных поездов будет заменено приобретенными в лизинг вагонами в Нижегородской области Общество

Пять составов пригородных поездов будет заменено приобретенными в лизинг вагонами в Нижегородской области. Об этом на заседании комитета по транспорту в Законодательном собрании области 10 декабря 2018 года сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Владимир Тюленев.

Первый состав уже закупили, 21 декабря он будет введен в эксплуатацию. Остальные четыре состава поступят в распоряжение ГЖД в течение следующего года, тогда же предприятие начнет платить по лизингу.

Что касается субсидий из бюджета, то на данный момент они не предусмотрены. Окончательное решение о размере средств не принято.

Напомним, количество нижегородских электричек по маршруту Московский вокзал-пр.Гагарина увеличилось с 9 декабря, что позволило сократить интервалы движения.