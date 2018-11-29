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Общество

Количество городских электричек в Нижнем Новгороде увеличится с 9 декабря

03 декабря 2018 15:23  [72] Общество

Количество электричек по маршруту Московский вокзал-пр.Гагарина в Нижнем Новгороде увеличится с 9 декабря. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания" 3 декабря 2018 года.

Согласно информации, на данный момент ходит по четыре электрички ежедневно. Первый поезд отправляется с Московского вокзала в 06:12, последний – в 20:20. С 9 декабря будет курсировать по шесть электричек. Первый поезд будет отправляться с Московского вокзала в 06:00, последний – в 20:05.

Таким образом, время в пути от Московского вокзала до пр.Гагарина сократится. Доехать в часы "пик" из "Окского берега" (станция Кудьма) и "Времен года" (станция Ройка) до Московского вокзала можно будет за 40-50 минут. Общее время в пути от Московского вокзала до пр.Гагарина сейчас составляет полтора часа, после запуска дополнительных поездов – составит 1 час 10 минут.

"На линии будет проходить опытную эксплуатацию самый современный и единственный в Нижегородской области на настоящее время электропоезд серии ЭП3Д с улучшенным интерьером салона, приобретённый при участии правительства региона", - отмечается в информации.

Кроме того, с 10 декабря пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом: с помощью "Ситикард", бесконтактной банковской картой "Мир", Visa, Mastercard или смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. В компании отметили, что проездной на 60 и 90 минут пока в электропоездах не действует.

Напомним, электрички по маршруту Нижний Новгород-ЖК "Окский берег" были запущены с 15 октября.

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