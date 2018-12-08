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Общество

Ретро-трамвай планируется восстановить в качестве памятника в Дзержинске Нижегородской области

10 декабря 2018 15:46  [59] Общество

Фото: городская администрация Дзержинска

Ретро-трамвай планируется восстановить в качестве памятника в Дзержинске Нижегородской области к 90-летию города. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, данное поручение дал глава Дзержинска Иван Носков в ходе объезда 8 декабря 2018 года.

Выездное совещание состоялось на объектах городского хозяйства, жилфонда и учреждений образования.

В том числе, Иван Носков проверил работу управляющих компаний. "Некоторые управляющие компании справляются со своими обязанностями хорошо, к некоторым есть вопросы. Например, вовремя не вывозят мусор с контейнерных площадок, либо самим контейнерным площадкам необходим ремонт", - отметил глава города.

Кроме того, Иван Носков оценил уровень безопасности в учебных заведениях (средняя школа №70 и детская музыкальная школа №2), а также охраны расселенного дома №6а по улице Буденного. Он отметил, что в музыкальной школе уровень безопасности находится на должном уровне, по школе №70 остался ряд вопросов.

В отношении дома №6а по улице Буденного, Носков напомнил, на снос дома выделены средства из регионального бюджета. Пока завершаются необходимые процедуры, охрана дома будет взята под особый контроль. "В настоящее время завершается решение юридических вопросов с собственниками трех квартир. Но я уже сейчас дал поручение готовить проект по сносу. Проект непростой: дом находится в жилом квартале, стесненные условия, дом придется разбирать", - заявил глава города.

В рамках объезда Иван Носков также дал поручение восстановить ретро-трамвай, который находится сейчас на территории бывшего трамвайного депо. "Подобные трамваи в стране можно по пальцам пересчитать. Такие экспонаты надо беречь и гордиться ими. Я думаю, мы сейчас сделаем отдельную программу по его восстановлению. Постараемся к 90-летию дать ретро-трамваю новую жизнь, а с жителями, конечно же, обсудим, где его разместить", - отметил в завершение объезда Иван Носков.

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