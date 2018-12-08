Дзержинская химическая компания "Гарант" стала номинантом национальной премии в области импортозамещения "Приритет-2018" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Гарант" (торговая марка "FLOVITAL") из Дзержинска Нижегородской области стало номинантом национальной премии в области импортозамещения "Приритет-2018". Об этом сообщает пресс-служба компании 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, минеральные удобрения марки "FLOVITAL" участвовали в конкурсной номинации "Приоритет - Агро".

"На протяжении последних лет наша главная задача - создавать продукцию дешевле и качественнее, чем у наших зарубежных партнеров. Для этого мы обладаем всеми необходимыми ресурсами. Отрадно, что нашу работу высоко оценили на федеральном уровне", - заявил директор ООО "Гарант" Василий Савинов.

Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" проводится при поддержке Минпромторга РФ и является самой авторитетной и престижной наградой в России для лучших предприятий страны, достигших наибольших результатов в области импортозамещения.

В компании напомнили, что в 2017 году продукция ООО "Гарант", антислеживатели для минеральных удобрений, уже была лауреатом в номинации "Приоритет - Химпром".

СПРАВКА:

ООО "Гарант" (торговая марка FLOVITAL) базируется в Дзержинске и является одним из ведущих производителей минеральных удобрений по современным технологиям. Особенностью компания является возможность создавать удобрения непосредственно под конкретное растение и конкретный состав почв, с учетом сезонности. Линейка продукции компании насчитывает около двух десятков видов комплексных гранулированных удобрений, среди которых удобрения для газонов, для хвойных растений, для различных видов ягодных культур.