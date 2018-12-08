Последние новости рубрики Бизнес
11 декабря 2018 10:00  [85] Дзержинская химическая компания "Гарант" стала номинантом национальной премии в области импортозамещения "Приритет-2018"
11 декабря 2018 09:32  [94] Главным инженером нижегородского филиала "Т Плюс" назначен Станислав Иванов
10 декабря 2018 19:59  [244] Нижегородская область одной из первых подала заявку на внедрение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"
10 декабря 2018 19:17  [258] Группа ГАЗ в рамках спецконтракта организует выпуск новых LCV, грузовиков и легкого дизельного двигателя
10 декабря 2018 18:24  [246] Глеб Никитин уверен, что зарубежные партнеры заинтересуются нижегородскими промышленными разработками
10 декабря 2018 17:40  [289] Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили диверсификацию производств нижегородской "оборонки"
10 декабря 2018 17:24  [186] Завод "Труд" в Ваче Нижегородской области отключат от энергоснабжения из-за долгов
10 декабря 2018 16:45  [139] "Нижегородская область выполняет задачу президента РФ по увеличению несырьевого экспорта", - Денис Мантуров
10 декабря 2018 16:44  [383] Застройщики, банки и риелторы расскажут на стадионе "Нижний Новгород" о вариантах купли-продажи недвижимости 15 декабря
10 декабря 2018 16:04  [296] Нижегородские власти рассчитывают к 2024 году увеличить участников проекта "Эффективная губерния" в 11 раз
Бизнес

Дзержинская химическая компания "Гарант" стала номинантом национальной премии в области импортозамещения "Приритет-2018"

11 декабря 2018 10:00  [85] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Гарант" (торговая марка "FLOVITAL") из Дзержинска Нижегородской области стало номинантом национальной премии в области импортозамещения "Приритет-2018". Об этом сообщает пресс-служба компании 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, минеральные удобрения марки "FLOVITAL" участвовали в конкурсной номинации "Приоритет - Агро".

"На протяжении последних лет наша главная задача - создавать продукцию дешевле и качественнее, чем у наших зарубежных партнеров. Для этого мы обладаем всеми необходимыми ресурсами. Отрадно, что нашу работу высоко оценили на федеральном уровне", - заявил директор ООО "Гарант" Василий Савинов.

Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" проводится при поддержке Минпромторга РФ и является самой авторитетной и престижной наградой в России для лучших предприятий страны, достигших наибольших результатов в области импортозамещения.

В компании напомнили, что в 2017 году продукция ООО "Гарант", антислеживатели для минеральных удобрений, уже была лауреатом в номинации "Приоритет - Химпром".

СПРАВКА:
ООО "Гарант" (торговая марка FLOVITAL) базируется в Дзержинске и является одним из ведущих производителей минеральных удобрений по современным технологиям. Особенностью компания является возможность создавать удобрения непосредственно под конкретное растение и конкретный состав почв, с учетом сезонности. Линейка продукции компании насчитывает около двух десятков видов комплексных гранулированных удобрений, среди которых удобрения для газонов, для хвойных растений, для различных видов ягодных культур.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph