Полномочия депутата сельсовета в Лукояновском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полномочия депутата сельсовета в Лукояновском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, депутат одного из сельских советов не указал в справке о доходах имеющийся в его собственности земельный участок площадью 1972 кв. метров.

В связи с этим прокурор внёс представление на имя главы сельсовета, после чего полномочия депутата были досрочно прекращены.