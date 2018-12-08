Последние новости рубрики Политика
11 декабря 2018 09:50  [118] Полномочия депутата сельсовета в Лукояновском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры
10 декабря 2018 15:10  [326] Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков планирует учитывать комментарии жителей в соцсетях по вопросам кадровых перестановок
10 декабря 2018 11:58  [557] И.о. замгубернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает пост по собственному желанию с 11 декабря
09 декабря 2018 12:42  [231] Выездной прием граждан пройдет в администрации Городецкого района Нижегородской области 21 декабря
08 декабря 2018 19:20  [264] Денис Москвин избран в состав президиума генерального совета "Единой России"
08 декабря 2018 19:09  [187] "Единая Россия" в своей работе делает разворот в сторону регионов
08 декабря 2018 18:43  [323] Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав генсовета "Единой России"
08 декабря 2018 09:34  [375] Валерий Лимаренко назначен врио губернатора Сахалинской области
07 декабря 2018 19:45  [830] Денис Москвин представил на XVIII Съезде "Единой России" систему повышения эффективности работы депутатов
07 декабря 2018 18:42  [638] XVIII Съезд "Единой России" проходит в Москве
Политика

Полномочия депутата сельсовета в Лукояновском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры

11 декабря 2018 09:50  [118] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полномочия депутата сельсовета в Лукояновском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 декабря 2018 года.

Согласно информации, депутат одного из сельских советов не указал в справке о доходах имеющийся в его собственности земельный участок площадью 1972 кв. метров.

В связи с этим прокурор внёс представление на имя главы сельсовета, после чего полномочия депутата были досрочно прекращены.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph