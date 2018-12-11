Родители воспитанников нижегородской СДЮШОР "Торпедо" обратились к Глебу Никитину с опасениями о закрытии школы Общество

Родители воспитанников нижегородской СДЮШОР "Торпедо" обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой не допустить закрытия школы и ледового дворца им. Коноваленко. Текст обращения имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Родители юных спортсменов из старейшей нижегородской детской школы хоккея опасаются закрытия школы. По их словам, новое руководство клуба намерено распределить детей по ФОКам, а две команды, якобы, отправить обучаться в Изумрудное, расположенное в Городецком районе области. "На данный момент команды перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарём, происходят задержки с оплатой выездных матчей", - отмечается в тексте обращения.

Также авторы обращения говорят о возможном закрытии ледового дворца им. Коноваленко, где располагается тренировочная база.

"На данный момент больше половины работников ледового дворца им. Коноваленко уволены, оставшимся сотрудникам больше двух месяцев не выплачивается их копеечная зарплата. В ближайшее время они грозятся устроить забастовку, что означает, что ледовый дворец не будет функционировать", - говорится в письме.

Кроме того, родители обращают внимание, что, по имеющейся информации, руководство клуба приняло решение закрыть интернат, где жили иногородние дети, а детей расселили в гостинице "Волна". По мнению родителей юных хоккеистов, стоимость расселения в гостинице существенно дороже, кроме того, такое размещение доставляет неудобство с точки зрения проезда до места тренировок и организации питания.

Обратившиеся просят губернатора взять на контроль сложившуюся ситуацию.