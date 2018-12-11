ABHH опровергает информацию о переговорах по продаже банковских активов "Альфа Групп" на территории РФ Бизнес

ABH Holdings S.A. опровергает информацию о переговорах по продаже банковских активов "Альфа Групп" на территории РФ. Об этом сообщает компания.

В компании пояснили, что такая информация появилась в СМИ.

"Сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся", - говорится в сообщении ABH Holdings S.A.

Поясняется, что банковская Группа "Альфа-Банк", включающая в себя ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, на протяжении всей своей истории демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и основным направлениям бизнеса - банк наращивает кредитный портфель, объем привлеченных средств, процентный и комиссионный доход, а также число клиентов.

Банк последовательно реализует стратегию развития, увеличивая свою долю в ключевых сегментах рынка, при этом повышая операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели банка.

"Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк", - добавили в ABH Holdings S.A.