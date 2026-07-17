Крупное производство трубопроводных систем появится в Дзержинске Экономика

Фото: Андрей Большаков

В особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске началось строительство нового производства ООО «НПП «Современные трубопроводные системы». Старт проекту дали во время церемонии закладки капсулы времени, в которой принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На предприятии будут выпускать трубопроводные системы и комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли. После выхода на проектную мощность завод сможет производить около 3,5 тыс. тонн продукции в год.

Как отметил Глеб Никитин, общий объем инвестиций с учетом всех этапов реализации проекта, совместного проекта с компанией «Атоммашдеталь» и операционных расходов превысит 9 млрд рублей. По его словам, запуск новых производств позволит создать почти 800 рабочих мест.

Замглавы региона Егор Поляков сообщил, что предприятие станет производством полного цикла — от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой продукции заказчику. Многие этапы производства планируется автоматизировать. Ожидается, что за десять лет налоговые поступления в региональный и местные бюджеты превысят 2 млрд рублей.

Генеральный директор ООО «НПП «Современные трубопроводные системы» Михаил Первышин заявил, что компания рассматривала для реализации проекта несколько площадок, в том числе за рубежом, однако выбор был сделан в пользу Нижегородской области. Решающим фактором стал благоприятный инвестиционный климат, созданный в регионе. Он также отметил, что локализация производства трубопроводов и комплектующих позволит повысить надежность поставок и сократить сроки реализации проектов по строительству атомных электростанций.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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