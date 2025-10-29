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Евгений Семенов: «Задача сокращения очередей на АЗС может быть поручена ИИ»

18 июля 2026 12:25 Экономика
Евгений Семенов: «Задача сокращения очередей на АЗС может быть поручена ИИ»

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На этой неделе в Нижегородской области заработала интерактивная карта по наличию топлива на АЗС. Информацию о наличии топлива и очередях на АЗС подтверждают волонтеры. Их оценки являются приоритетными для сервиса, что позволяет обеспечить наиболее объективную картину. Данные по остальным заправкам формируются на основе обезличенной информации о транзакциях.

Насколько данная система мониторинга способна повлиять на снижение ажиотажного спроса на моторное топливо и какие еще меры можно предложить для стабилизации ситуации на топливном рынке? Ответил зампред Общественной палаты региона, глава Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов.

«Возникшую проблему необходимо решать комплексно. Это очевидно всем, и даже тем, кто так сформулировал вопрос. Если посмотреть на проблему в предложенном фрагментарном фокусе, то стоит согласиться, что системы мониторинга, какими бы допотопными они ни были, — это лучше, чем ничего. Это во-первых.

Во-вторых, задача сокращения очередей на АЗС может быть поручена ИИ. Для города, претендующего на звание «Цифровой столицы России» и запустившего IT-университет программирования «Неймарк», разработка такого решения — это вопрос чести. Почему бы не поручить молодым программистам, в сотрудничестве с опытными технологами и логистами, представляющими систему ВИНК, пересмотр схем логистики и ревизию действующих регламентов АЗС? Вот простой пример, взятый из соцсетей: водители, стоящие в очереди, сетуют, что оператор АЗС прекратил отпуск топлива для приема сопутствующих товаров (шоколадок), которые привезли на станцию. Очередь стоит и накапливается, но АЗС не работает, хотя топливо есть. Оператор не может действовать иначе: он обязан подчиняться регламенту. В результате в системе топливного ритейла возникает тромб, и возникает он благодаря действующему регламенту.

Вопрос «Что необходимо сделать для разрешения подобных ситуаций?» риторический. Очевидно, в условиях ажиотажного спроса текущие регламенты могут быть пересмотрены, и это вопрос эффективного и добросовестного управления, ориентированного на социальные интересы и основанного на программах и расчетах, подготовленных с помощью ИИ", — заявил кандидат политических наук.

Подробный материал на эту тему читайте здесь.

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