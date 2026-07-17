Брокер ВТБ зафиксировал рост покупок на фондовом рынке Экономика

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Снижение российского фондового рынка удерживает розничных инвесторов от активных действий, несмотря на желание сыграть на отскок в акциях после сильного снижения. Тем более что альтернатива — фиксация высокой доходности в облигациях — выглядит не менее привлекательно, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.



«И вчерашний день, и 3 из 4 торговых сессий на этой неделе прошли с перевесом покупателей. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам. Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка», — говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев.



Ещё одним фокусом внимания остаётся валютный рынок. Ускорение темпов ослабления рубля может усилить сдвиг в сторону валютной диверсификации инвестиционных портфелей. «Ожидаем повышенный спрос в сегменте квазивалютных облигаций», — уточнил аналитик.