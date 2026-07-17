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Экономика

ВТБ предоставит девелоперу DOGMA 4,9 млрд рублей на строительство складских комплексов в Краснодаре

17 июля 2026 13:28 Экономика
ВТБ предоставит девелоперу DOGMA 4,9 млрд рублей на строительство складских комплексов в Краснодаре

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ предоставит 4,9 млрд рублей ГК DOGMA для строительства трех складских комплексов класса «А» на территории индустриального парка «Копанской» в Краснодаре. Проект предусматривает создание современной логистической инфраструктуры для транспортных операторов и крупных федеральных маркетплейсов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Общая концепция предусматривает внедрение современных систем управления складскими процессами и автоматизированных линий для обработки грузов. Реализация проекта позволит создать 750 новых рабочих мест. Одним из резидентов складского кластера станет Wildberries.

«Развитие современной складской инфраструктуры — это мультипликатор для экономики Кубани. Поддерживая строительство новых складских комплексов, мы создаем фундамент для развития регионального предпринимательства в логистике и торговле. Это позволит бизнесу сократить издержки на хранении продукции и ускорить оборот товаров, что особенно важно в условиях растущего спроса на внутреннем рынке», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«За годы работы мы накопили серьезную экспертизу в строительстве и создании масштабной инфраструктуры, и сегодня последовательно инвестируем в развитие производственных и логистических возможностей. Наша задача — сформировать условия, которые будут способствовать росту экономики региона, привлечению новых резидентов и созданию высокопроизводительных рабочих мест. Поддержка ВТБ позволит нам ускорить реализацию этих планов и вывести проект на качественно новый уровень», — отметил президент ГК DOGМА Денис Морозов.

Общая площадь индустриального парка в хуторе Копанской составляет более 38 га. Проект включен в реестр индустриальных парков Минпромторга России и реестр индустриальных парков Краснодарского края. Реализация новых проектов позволит сформировать на базе индустриального парка один из крупнейших производственно-логистических центров региона.

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Теги:
ВТБ
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