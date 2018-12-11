VI Общероссийский день приема граждан будет организован в Нижнем Новгороде 12 декабря Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

VI Общероссийский день приема граждан будет организован в Нижнем Новгороде 12 декабря 2018 года. Об этом сообщается пресс-служба горадминистрации.

В Нижнем Новгороде в этот день приёмы будут организованы во всех районах города. В том числе, встречи с жителями проведут заместители главы Нижнего Новгорода, главы администраций районов, а также руководители структурных подразделений и сотрудники профильных департаментов.

Отмечается, что в этот день установлен особый порядок принятия решений: сроки рассмотрения сжаты, ответы заявителям будут поступать в режиме реального времени.

День приёма будет проходить с 12:00 до 20:00. Дополнительная информация о времени и условиях проведения дня приема в Нижнем Новгороде размещена на официальном сайте администрации города.

Как сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации, всего по итогам 2017 года в администрацию города от жителей поступило 20 тысяч 760 обращений, в которых задано почти 25 тысяч вопросов. На личные приемы записались и пришли 325 человек, устные обращения оставили 1043 человек. Письменные обращения составили 19,4 тысячи человек, в которых задали 23,4 тысячи вопросов.

СПРАВКА:

Общероссийский день приема граждан приурочен ко Дню конституции РФ. День приёма проводится в приемных Президента РФ в федеральных округах и административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, а также в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления.