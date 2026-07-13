Илью Халтурина исключили из совета при губернаторе Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Бывший генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин исключен из совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Вместе с Халтуриным из состава совета выведен ряд действующих и бывших должностных лиц.

В их числе — заместитель председателя правительства региона Денис Исмагилов, экс-заместитель губернатора Андрей Саносян, бывший зампред правительства Вячеслав Горев, экс-министр транспорта Иван Каргин, бывший руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Сергей Комиссаров, сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов, экс-директор филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ Дмитрий Лазебников, а также руководитель Корпорации поддержки предпринимательства Нижегородской области Иван Разуваев.

Одновременно утвержден обновленный состав совета и его президиума. В президиум включен министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьев — он назначен заместителем председателя президиума. Начальник управления обеспечения инвестиционной деятельности министерства Александр Яковлев стал ответственным секретарем президиума.

В состав совета также вошли президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, директор по развитию «Объединенного коммунального оператора» Юрий Девяткин, директор филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ Александр Ионов, заместитель председателя правительства региона Павел Саватеев и заместитель директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Кирилл Семенов.

Напомним, Илья Халтурин проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Изначально расследование касалось трех эпизодов, позже к ним добавился еще один. По версии следствия, возглавляя «Теплоэнерго», Халтурин влиял на распределение контрактов между подрядчиками и принимал решения в интересах знакомых ему организаций.

Один из эпизодов связан с реконструкцией Нагорной теплоэлектроцентрали. Следствие считает, что проектировщик был заменен несмотря на нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, в деле фигурируют контракты на перекладку теплосетей на проспекте Гагарина и улице Кулибина. По данным обвинения, подрядчиком стала компания, у которой имелись налоговые задолженности и просрочки по обязательствам. При этом штрафные санкции к ней, как утверждает следствие, не применялись.