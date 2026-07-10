Юрий Станкевич: «Пространственное развитие должно дать равные возможности всем сельским территориям» Политика

10 июля на пленарном заседании Государственной Думы с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова депутаты обсудили реализацию Стратегии пространственного развития России.



В центре внимания оказался один из наиболее чувствительных вопросов — ограниченное число «опорных населённых пунктов». Именно на их социально-экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры и благоустройство в приоритетном порядке направляются бюджетные средства.



Сегодня в перечень опорных включены 2160 населённых пунктов по всей стране: 1041 город, 436 посёлков городского типа и рабочих посёлков и лишь 683 сельских населённых пункта. При этом в сельской местности проживает порядка 36 миллионов человек, а статус «опорников» имеют менее одного процента сельских поселений.



«На встречах с жителями Нижегородской области, где в единый перечень опорных населенных пунктов включены около сорока городов, поселков и сел, регулярно звучит обеспокоенность: почему два соседних районных центра оказываются в заведомо неравных условиях? Такая сегрегация недопустима и ведёт к предсказуемым социально-экономическим последствиям», — отметил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.



Депутаты поддержали позицию Минэкономразвития о необходимости формирования тысяч полноценных сельских агломераций, которые будут охвачены Стратегией пространственного развития. Эти агломерации дополнят систему опорных пунктов и станут новыми «точками роста» на сельских территориях.



По словам Юрия Станкевича, принципиально важно, чтобы федеральные средства следовали за людьми: государство должно инвестировать в дороги, школы, больницы и коммунальную инфраструктуру там, где есть реальный запрос жителей и подготовлен комплексный план развития.



«Пространственное развитие — это стратегия на десятилетия вперёд. Деревья, высаженные вдоль новых межпоселковых трасс, вырастут не завтра. Но фундамент будущего закладывается уже сегодня — в домах людей, которые выбирают жить и работать на родной земле. Есть перспектива — человек остаётся в селе. Нет перспективы — он уезжает», — подчеркнул Юрий Станкевич.



Работа по совершенствованию механизмов пространственного развития будет продолжена в тесном взаимодействии с федеральными органами власти и регионами.

Автор фото: Алексей Ларин