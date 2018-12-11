Клиенты "Ростелекома" теперь смогут мгновенно получать персональные предложения после разговора с менеджером компании Бизнес

Клиенты "Ростелекома" теперь смогут мгновенно получать персональные предложения после разговора с менеджером компании. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Компания внедрила новое программное обеспечение - рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером.

Сотрудники компании уже используют новые возможности. В основе решения лежит продукт "Октаплан" от компании "Примавера".

"Октаплан" - облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.

Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за одну минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

"Создавая цифровую экономику, мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров: вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика", - сказал директор по маркетингу B2B ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.

"Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам - чтобы ценили их время и понимали их бизнес", - добавил он.

Генеральный директор ООО "Примавера" Андрей Любачёв пояснил, что продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса.

"В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая "Октаплан", мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из "Ростелекома" оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж", - отметил Андрей Любачёв.