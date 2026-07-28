Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области Экономика

Фото: сайт Avito

В Нижегородской области выставили на продажу нефтебазу вместе с сетью автозаправочных станций. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок.

Продавец предлагает приобрести 100% долей в ООО «Уреньнефтепродукт». Стоимость бизнеса составляет 210 млн рублей.

В состав комплекса входят нефтебаза, расположенная на улице Гончарной в Урене, и восемь автозаправочных станций, работающих в Нижегородской и Кировской областях. Площадь земельного участка нефтебазы составляет около 10 тыс. кв. метров.

Согласно информации продавца, нефтепродукты на АЗС доставляются железнодорожным и автомобильным транспортом. Также утверждается, что заправочные станции прошли реконструкцию, соответствуют современным требованиям и находятся в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что на «лукойловской» заправке в Ветлужском округе начнут тестировать отпуск топлива по QR-коду.

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