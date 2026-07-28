Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 июля 2026 15:55
Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области
28 июля 2026 15:07
Эксклюзив
Уникальное производство буровых установок наладят в Нижнем Новгороде
28 июля 2026 12:00
ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год
28 июля 2026 09:40
Нижегородское УФАС возбудило дело против владельца АЗС
28 июля 2026 09:27
Андрей Попов: «Для достижения низкой инфляции потребуется более плавное снижение ключевой ставки»
27 июля 2026 19:12
Продажу топлива по QR-кодам запускают в Нижегородской области
27 июля 2026 18:34
Восемь нижегородских социальных предпринимателей получили поддержку благодаря конкурсу «Бизнес-Мост»
27 июля 2026 18:32
Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5%
27 июля 2026 17:30
Стоимость бывших «Этажей» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей
27 июля 2026 12:44
Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 000 000 рублей на развитие
Экономика

Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области

28 июля 2026 15:55 Экономика
Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области

Фото: сайт Avito

В Нижегородской области выставили на продажу нефтебазу вместе с сетью автозаправочных станций. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных интернет-площадок.

Продавец предлагает приобрести 100% долей в ООО «Уреньнефтепродукт». Стоимость бизнеса составляет 210 млн рублей.

В состав комплекса входят нефтебаза, расположенная на улице Гончарной в Урене, и восемь автозаправочных станций, работающих в Нижегородской и Кировской областях. Площадь земельного участка нефтебазы составляет около 10 тыс. кв. метров.

Согласно информации продавца, нефтепродукты на АЗС доставляются железнодорожным и автомобильным транспортом. Также утверждается, что заправочные станции прошли реконструкцию, соответствуют современным требованиям и находятся в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что на «лукойловской» заправке в Ветлужском округе начнут тестировать отпуск топлива по QR-коду.

Также мы рассказывали, что УФАС возбудило дело против владельца АЗС ESCO из-за цен на бензин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЗС бизнес Топливо и энергетика
Поделиться:
Новости по теме
26 июля 2026 10:49
Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя
22 июля 2026 13:13
Нижегородских аграриев включат в приоритетный порядок заправки топливом
21 июля 2026 09:04
Эксклюзив
Система «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока продолжает работать
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных