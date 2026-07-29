Три автомобиля Volga закупят для нижегородских чиновников

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Автобаза управления делами правительства Нижегородской области приобретет три автомобиля марки Volga, следует из документации на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контрактов составляет 13 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 6 августа, итоги определения поставщика планируется подвести 10 августа.
Согласно документации, планируется приобрести один седан Volga с бензиновым двигателем объемом более 1500, но не более 2000 кубических сантиметров и роботизированной коробкой передач стоимостью 3,4 млн рублей. Кроме того, закупаются два автомобиля Volga K50 в кузове универсал с бензиновыми двигателями аналогичного объема и автоматической коробкой передач. Цена каждого составляет 4,8 млн рублей.
Автомобили должны быть новыми, 2026 года выпуска, без пробега (за исключением технологического), не бывшими в эксплуатации и не подвергавшимися ремонту или модернизации. Машины должны быть готовы к регистрации в органах ГИБДД и не иметь обременений.
Поставить автомобили необходимо в течение десяти рабочих дней с даты заключения контракта. Оплата будет произведена безналичным расчетом в течение семи рабочих дней после подписания документа о приемке.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует пополнить автопарк автомобилями возрожденного бренда Volga, включая кроссовер Volga K50 и седан Volga C50. Производство находится в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen.
Напомним, продажи автомобилей марки стартовали в России 19 июня. В линейку вошли три модели: кроссовер Volga K40, созданный на базе Geely Atlas, кроссовер Volga K50 — аналог Geely Monjaro, а также седан Volga C50, представляющий собой версию Geely Preface.
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