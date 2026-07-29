Три автомобиля Volga закупят для нижегородских чиновников Экономика

Фото: Александр Воложанин

Автобаза управления делами правительства Нижегородской области приобретет три автомобиля марки Volga, следует из документации на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контрактов составляет 13 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 6 августа, итоги определения поставщика планируется подвести 10 августа.

Согласно документации, планируется приобрести один седан Volga с бензиновым двигателем объемом более 1500, но не более 2000 кубических сантиметров и роботизированной коробкой передач стоимостью 3,4 млн рублей. Кроме того, закупаются два автомобиля Volga K50 в кузове универсал с бензиновыми двигателями аналогичного объема и автоматической коробкой передач. Цена каждого составляет 4,8 млн рублей.

Автомобили должны быть новыми, 2026 года выпуска, без пробега (за исключением технологического), не бывшими в эксплуатации и не подвергавшимися ремонту или модернизации. Машины должны быть готовы к регистрации в органах ГИБДД и не иметь обременений.

Поставить автомобили необходимо в течение десяти рабочих дней с даты заключения контракта. Оплата будет произведена безналичным расчетом в течение семи рабочих дней после подписания документа о приемке.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует пополнить автопарк автомобилями возрожденного бренда Volga, включая кроссовер Volga K50 и седан Volga C50. Производство находится в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen.

Напомним, продажи автомобилей марки стартовали в России 19 июня. В линейку вошли три модели: кроссовер Volga K40, созданный на базе Geely Atlas, кроссовер Volga K50 — аналог Geely Monjaro, а также седан Volga C50, представляющий собой версию Geely Preface.