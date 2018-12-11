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Общество

Свидетельства о праве на получение соцвыплат для покупки жилья получили еще семь молодых семей в Дзержинске

11 декабря 2018 19:58  [40] Общество
Вручение свидетельств на получение жилья

Вручение свидетельств на получение жилья

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Свидетельства о праве на получение социальных выплат для приобретения жилья получили еще семь молодых семей в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в 2018 году в Дзержинске выдано 17 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Вначале свидетельства получили 10 семей на общую сумму более 9,4 млн рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов). Общая сумма оставшихся семи свидетельств, которые выданы 10 декабря, составила около 6,4 млн рублей (средства областного и местного бюджетов, выделенные дополнительно).

В планах на 2019 год - предоставление 16 социальных выплат молодым семьям города. На эти цели планируется направить более 18 млн рублей (средства федерального, областного и городского бюджетов).

СПРАВКА:
Из городского бюджета Дзержинска средства на социальные выплаты молодым семьям выделяются в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Дзержинска" муниципальной программы "Обеспечение жителей городского округа Дзержинск доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением администрации города от 31 октября 2014 года.

В настоящее время на учете в администрации города состоит 55 молодых семей, которые претендуют на получение такой социальной выплаты.

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