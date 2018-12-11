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Общество

Мемориальную доску установят на фасаде НГТУ в память об ученом Федоре Митенкове

12 декабря 2018 15:02  [112] Общество
Федор Митенков

Федор Митенков

Фото: С сайта РАН

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мемориальную доску установят на фасаде НГТУ в память об ученом Федоре Митенкове. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 12 декабря 2018 года.

Ранее от ректората НГТУ им. Р.Е. Алексеева поступило ходатайство об увековечении памяти Федора Михайловича Митенкова, выдающегося ученого, руководителя работ по созданию ядерных энергетических установок, Героя Социалистического Труда, академика РАН, лауреата Ленинской и дважды лауреата Государственных премий, Международной премии "Глобальная энергия", Почетного гражданина города.

Мемориальную доску за счет средств университета установят на фасаде здания первого корпуса НГТУ по адресу: ул. Минина, 24. Вуз будет обеспечивать сохранность мемориальной доски.

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