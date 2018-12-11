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Политика

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев выступит на заседании комиссии Совета законодателей РФ при ФС РФ

12 декабря 2018 16:16  [12] Политика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев выступит на заседании комиссии Совета законодателей РФ при ФС РФ по вопросам экономической и промышленной политики, которое состоится в Москве 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер регионального парламента выступит с докладом на тему "О состоянии и проблемах действующего законодательства в сфере выполнения государственного оборонного заказа".

По словам Евгения Лебедева, несмотря на комплекс принятых мер по корректировке законодательных норм, сохраняется необходимость решения ряда вопросов для оптимизации работы предприятий при выполнении обязательств по гособоронзаказу.

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