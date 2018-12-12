НБД-Банк активно развивает направление расчетных операций в юанях Бизнес

Александр Шаронов Фото: пресс-служба НБД-Банка

Как отметил на итоговой пресс-конференции председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов, темпы сотрудничества с бизнесменами, которые осуществляют поставки товаров в Россию, неуклонно растут.

По словам спикера, из Поднебесной в РФ везут различную продукцию, причем не только товары массового потребления, но и оборудование и комплектующие.

"Для нас любая закупка в Китае - это потенциальная заявка на аккредитив в юанях. Нам важно, что мы нашим клиентам можем обеспечить такую возможность", - отметил Александр Шаронов.

Выгоды от использования аккредитива в юанях очевидны - бизнесмен не задействует кредитные деньги, не тратится на проценты по кредиту, причем существует большая гарантия по поставкам. Расчеты в юанях имеют ряд преимуществ, такие как ценовая стабильность, поступление средств на счет в полном объеме, высокая скорость перевода средств на счет получателя.

НБД- Банк практикует и расчеты в иенах, однако по данному направлению объемы расчетных операций банка пока заметно ниже, чем по китайскому "маршруту".

Александр Шаронов также поделился своими мыслями относительно возможной дедолларизации российской экономики.

"Если будут мероприятия на эту тему, то это было бы правильно. Процесс стратегический, верный, причем не только для нашей экономики. Ведь то эксклюзивное положение, которое имеет одна из стран в мировой экономике, не очень хорошо для всей мировой экономики в целом. Получается, что одна из стран имеет исключительные преференции, является исключительным бенефициаром от развития всех остальных", - отметил Александр Шаронов.

"Такая ситуация не может быть вечной. Стратегически это будет, конечно, меняться, но это точно не вопрос ближайших недель, месяцев, даже лет. Вряд ли кто-то сейчас скажет, в какой временной перспективе это будет реализовываться", - отметил Александр Шаронов.