Нижегородских аграриев включат в приоритетный порядок заправки топливом Экономика

Фото: Александр Воложанин

Меры по обеспечению аграриев топливом в разгар уборочной кампании обсудили депутаты ЗСНО на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Олег Григорьев, для проведения уборочной кампании 2026 года аграриям потребуется 31,4 тыс. тонн дизельного топлива и 6,7 тыс. тонн автобензина. При этом на рынке ГСМ наблюдается дефицит, что уже привело к росту цен. Летнее дизельное топливо отпускается по 92 тысячи рублей за тонну без учета доставки.

По его словам, на федеральном и региональном уровнях ведутся переговоры с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Достигнуты договоренности о сдерживании цен и выделении приоритетных направлений отпуска топлива, в том числе для сельхозтоваропроизводителей.

Наиболее сложная ситуация складывается с бензином из-за введенных лимитов на заправках. Есть договоренность с компанией «ЛИКАРД» об отгрузке топлива региональному оператору. Эти объемы планируется направлять в первую очередь предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводителям, которым топливо необходимо для обеспечения населения продуктами и проведения уборки. Списки таких организаций уже переданы для включения в приоритетный порядок заправки в сети АЗС «ЛУКОЙЛ».

Председатель профильного комитета Игорь Тюрин подчеркнул, что ситуация на топливном рынке остается напряженной, а рост цен и дефицит создают дополнительные риски для хозяйств.

По его словам, министерство сельского хозяйства региона и нефтяные компании активно работают над обеспечением сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами.

«Обеспечение горюче-смазочными материалами — один из ключевых факторов успешного проведения уборочной кампании. От этого напрямую зависит, сможем ли мы вовремя собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность региона», — сказал депутат.

Игорь Тюрин добавил, что комитет держит на контроле вопросы ценообразования и поставок топлива, особенно для тех хозяйств, которые находятся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что систему «чёт-нечет» на нижегородских АЗС пока не планируют отменять. Также стало известно, что в 2026 году нижегородские власти направят 118 млн рублей на выплату субсидий на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса.