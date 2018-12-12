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Общество

Мемориальную доску в память об основателе телекомпании "Волга" Светлане Колчинской установят в Нижнем Новгороде

12 декабря 2018 17:14  [74] Общество

Мемориальную доску в память об основателе телекомпании "Волга" Светлане Аркадьевне Колчинской установят в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании Думы 12 декабря 2018 года.

Ранее инициативная группа горожан (193 человека) выступила с предложением увековечить память Светланы Аркадьевны – выдающегося медиаменеджера, основателя телекомпании "Волга", "Радио Рандеву" и издательства "Курьер", лауреата премии ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в регионе.

Мемориальную доску за счет привлеченных средств установят на фасаде дома № 29 по ул. Б.Покровская, в котором с 2011 по 2017 годы жила Светлана Аркадьевна.

Обязанности по содержанию мемориальной доски, её реставрации, ремонту и обеспечению сохранности готовы принять на себя родственники: брат Станислав Аркадьевич Колчинский и племянница Марианна Колчинская.

Напомним, Светлана Аркадьевна Колчинская умерла на 73-м году жизни 10 мая 2017 года после продолжительной болезни.

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