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Общество

Нижегородские социальные проекты получили гранты до 150 тысяч рублей по итогам конкурса "Новые возможности"

13 декабря 2018 12:20  [84] Общество

Победители конкурса поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций "Новые возможности" в Нижегородской области получили гранты до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Организатором конкурса выступил Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) вместе с Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" (Лукойл) и Волго-Вятским банком ПАО "Сбербанк России".

"Зачастую социальные предприниматели предлагают более эффективное решение важных для общества проблем, чем традиционные государственные структуры. Это, например, новые программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, проекты помощи тяжело больным людям или яркие идеи по вовлечению в активную жизнь пожилых нижегородцев", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в конкурсе участвовали 45 проектов разной направленности (медицинское обслуживание, образование, культурно-просветительская деятельность, экологическое просвещение и другие). В итоге победили пять проектов.

В перечень победителей вошли индивидуальный предприниматель, директор "Центра Особенного Детства "#НЕМОЛЧИ" Олег Малышев с проектом "АВА терапия как новый шаг в реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни детей с диагнозом аутизм (РАС) и другими ментальными заболеваниями"; генеральный директор ООО Реабилитационный центр "Жемчужина" Алла Солодовникова с проектом "Приобретение оборудования для исследования слуха у детей" и председатель Нижегородской областной общественной организации инвалидов "Инновационный центр: в ХХI век с 21 хромосомой "Сияние" Любовь Калинина с проектом "Всегда красивые мамы".

Кроме того, в победителями признаны индивидуальный предприниматель, директор патронажной службы "Открытая дверь" Светлана Миртова, предложившая проект "ДЕДсад" и директор ООО "Центр социального обслуживания населения" Вера Бабушкина с проектом "Полустационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов".

СПРАВКА:
Конкурс "Новые возможности" позволяет выявить социальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации в регионе, а также привлечь внимание к их деятельности. Лучшие проекты данных предпринимателей и организаций получают поддержку в размере до 150 тысяч рублей, а их обладатели - возможность реализовать свои идеи.

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