Депутаты Думы Дзержинска обсудили развитие городской молодежной политики Политика

Депутаты Думы Дзержинска обсудили развитие городской молодежной политики Фото: С сайта Думы Дзержинска

Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска обсудили развитие городской молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Обсуждение прошло в ходе рассмотрения проект бюджета города на следующий год. "Депутаты высоко оценили работу отдела молодежи администрации Дзержинска", - отметили в пресс-службе.

По информации начальника отдела молодежи администрации города Елены Давыденко, на финансирование мероприятий программы в 2018 году выделено более 70 млн рублей. Эти средства потрачены на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, а также на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала.

Кроме того, в рамках программы организованы конкурсы молодежных социальных проектов и на получение премии "Талантливая молодежь". Около 7 млн рублей направлено на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организации временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В 2018 году учреждения молодежной политики: МБУ "СДЦ "Созвездие", МБУ "ЦПВ "Отечество", МБУ СП "КЦРДМ "Молодежные инициативы", в которых занимается более 6 тысяч человек, провели более трех тысяч массовых мероприятий, где приняли участие около 46,5 тысяч человек.

Председатель комитета Виктор Романов высоко оценил работу, которую провел в этом году отдел молодежи администрации города, подчеркнув, что реализация молодежной политики в Дзержинске одна из лучших на территории Нижегородской области.

Депутат Дмитрий Меснянкин поддержал своего коллегу, отметив, что члены комитета в рамках депутатской работы постоянно взаимодействуют с отделом молодежи и получают поддержку в реализации своих проектов на округах. "Работы в сфере молодежной политики проводится гораздо больше, чем написано в отчетах", - сказал он.

Депутат Александр Меркин, подводя итоги 2018 года в сфере молодежной политики, сказал: "Такие коллегиальные органы Дзержинска как молодежная администрации и молодежный парламент - это вообще передовые вещи, которые нужно тиражировать не только в области. Это пример качественной работы".

В заключении члены комитета поздравили начальника отдела молодежи администрации Елену Давыденко с победой во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики.

"Эта победа подтверждает высокий уровень организации работы с молодежью в нашем городе", - сказал Виктор Романов.

Он также сообщил коллегам, что информация о планах на следующий год была доложена Еленой Давыденко на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта бюджета.

Председатель комитета отметил, что все намеченные траты рабочая группа посчитала целесообразными и необходимыми. В итоге депутаты поддержали направления и суммы расходов, заложенные в программе по развитию молодежной политики.