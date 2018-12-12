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Бизнес

"Уходящий 2018-й можно назвать годом умеренного роста", - Александр Шаронов

13 декабря 2018 17:02  [64] Бизнес

"Уходящий 2018-й можно назвать годом умеренного роста", - заявил председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов на итоговой пресс-конференции.

По словам банкира, в целом по стране рост экономики по итогам 2018 года будет в пределах 2%. Ожидается, что в Нижегородской области данный показатель превысит среднероссийский уровень.

"Интересные события у нас были в августе. Я имею в виду девальвацию рубля, - сказал Александр Шаронов. - Хотя это у нас в стране происходит регулярно, в этот раз мы имели дело с новым явлением. Около 10% наша национальная валюта потеряла на фоне высокой стоимости нефти. Раньше такого не было. Если помните, цена за баррель была $80, на этом фоне рубль потерял 10%. Понятно, что здесь несколько другая природа явления. Скорее всего, это результат усиливающегося санкционного давления на экономику России, поскольку именно в августе было объявлено о санкциях", - сказал Александр Шаронов.

Также председатель правления НБД-Банка отметил наблюдавшуюся в текущем году тенденцию изменения тренда стоимости денег.

"Если предыдущие три года мы видели снижающийся тренд, то как раз после августа-сентября мы увидели разворот процентных ставок на рынке. Это коснулось вкладов, а в недалеком будущем, скорее всего, отразится и на ставках по кредитованию", - заявил банкир.

По его мнению, это коррелируется с начавшимся, пока еще незначительным, ростом инфляции. По мнению спикера, цены в следующем году продолжат движение вверх - уже объявлено о росте НДС, акцизов на ГСМ, увеличатся тарифы на ЖКУ.

Прогнозируя ситуацию на будущий год, Александр Шаронов сообщил, что по всей видимости 2019-й по экономическим показателям будет похож на 2018-й, отметив при этом, что рост ВВП будет несколько больше. Банкир особо отметил роль нацпроектов в развитии экономики, в том числе и в нижегородском регионе.

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Теги:
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