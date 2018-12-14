Нижегородский филиал Т Плюс вручил благодарственные письма клиентам-юридическим лицам Дзержинска за отсутствие долгов

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в рамках информационной кампании "В новый год без долгов" вручил благодарственные письма тем клиентам-юридическим лицам, у которых отсутствует задолженность за тепловую энергию и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба компании 14 декабря 2018 года.
Организации, которые посетили энергетики, были определены путем жеребьевки. В дополнение к благодарности они также получили небольшие подарки от компании.
"В большинстве своем наши клиенты-юридические лица своевременно оплачивают тепловую энергию и горячу воду, ответственно относятся к исполнению договорных обязательств. Наш приятный предпраздничный "рейд" – знак внимания и уважения им. Надеемся, что до конца декабря текущего года остальным нашим клиентам удастся решить вопрос с погашением задолженности и встретить новый год без долгов за тепловую энергию и горячую воду", – подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
Благодарственные письма остальным клиентам-юридическим лицам, у которых отсутствует задолженность за тепловую энергию и горячую воду, будут также вручены до конца года.
СПРАВКА:
Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский"
ПАО "Т Плюс".
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