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Общество

Уличную танцплощадку создадут в новом парке нижегородского села Спасское по просьбе местной молодежи

14 декабря 2018 13:58  [44] Общество
Парк с.Спасское после благоустройства в 2018 году

Парк с.Спасское после благоустройства в 2018 году

Фото: С сайта администрации Спасского района

Уличную танцплощадку создадут в новом парке села Спасское Нижегородской области по просьбе местной молодежи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Установка танцплощадки станет продолжением благоустройства парка в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", начатого в 2018 году, когда там установили детскую и спортивную площадки, провели освещение, обновили декоративную входную арку.

По просьбе сельской молодежи при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в селе установлены две воркаут-площадки. В 2019 году планируется отремонтировать в центральном парке танцевальную площадку.

Как сказал Глеб Никитин, в 2019 году муниципалитеты с населением больше 20 тысяч человек, которые планируют участвовать в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", должны до 15 февраля собрать мнения жителей о том, какие общественные пространства нужно благоустроить.

"Это может быть голосование на сайте, опросы на улице и в СМИ. Учет мнения жителей - одно из главных условий получения федеральных денег на благоустройство", - пояснил Глеб Никитин.

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