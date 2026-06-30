Опубликованы фото со стройплощадки отеля на месте «Книжного Новгорода» Общество

Фото: Александр Воложанин

Подготовка площадки к строительству отеля на площади Минина и Пожарского стартовала в центре Нижнего Новгорода. Возвести здание намерены до 2030 года.

Напомним, проект в границах площади Минина и Пожарского, улиц Алексеевская, Варварской реализует ООО «Телеграф», заключившее договор аренды с Минимущества.

Строительство будет вестись на месте бывшего магазина «Книжный Новгород», который был снесен по решению суда. Кроме того, были демонтированы здания бывшего областного центра крови имени Климовой на улице Варварской.

Эскиз будущего отеля на 120 номеров представили год назад на конференции ЦИПР (12+). Гостиница будет переменной этажности — от пяти до семи надземных уровней — и займет около 12 тысяч квадратных метров. Проект также предусматривает подземный паркинг.

В отделке здания будут использоваться преимущественно натуральные материалы — мрамор и гранит. На фасаде установят художественную подсветку. Этой весной Минград утвердил архитектурный облик гостиницы. Разрешение на строительство компания должна получить до 5 февраля 2028 года.

Планировка проекта была утверждена в марте прошлого года. Предварительно, финансирование строительства инвестором оценивается в примерно 2,1 млрд рублей. Сейчас на стройплощадке можно заметить бетонные основания и ограждения, где закреплены рендеры проекта с историей локации и эскизами отеля.

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