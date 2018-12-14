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Общество

Трамваи в центре Нижнего Новгорода прекратили движение четыре часа назад из-за отсутствия электричества на линии

14 декабря 2018 17:03  [13] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трамваи в центре Нижнего Новгорода прекратили движение четыре часа назад из-за отсутствия электричества на линии. Об этом сообщает Нижегородэлектротранс 14 декабря около 17:00.

По данными организации, в 13:15 вышли из строя две подстанции на улице Горького и в переулке Лудильном. При проверке выяснилось, что неизвестные осуществляли земляные работы в районе дома №33 на улице Алексеевская. По мнению специалистов, именно не согласованные с транспортниками раскопки и привели к нештатной ситуации.

В результате трамвайные маршруты №№ 1, 2, 18, 21, 27 были остановлены. Также вышел из строя троллейбусный маршрут №31. Кроме того, трамваи №№5 и 8 стали ходить до площади Лядова, троллейбусы №9 - до площади Свободы.

По данным на 16:40 восстановлено движение по временной схеме трамвая №21 "Парк Дубки - площадь Лядова" и трамвая №21 "4 микрорайон - площадь Лядова", троллейбус №31 ходит по маршруту троллейбуса №13.

В настоящее время спецлаборатория выявляет конкретные места повреждения кабеля. Движение будет полностью восстановлено сразу после всех необходимых ремонтных работ.

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