Нижегородская область вошла в 10-ку регионов с максимальным инвестиционным потенциалом Экономика

Нижегородская область вошла в 10-ку регионов с максимальным инвестиционным потенциалом

Нижегородская область вошла в 10-ку регионов с максимальным инвестиционным потенциалом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на агентство "Эксперт РА", которое презентовало рейтинг инвестклимата регионов России.

XVI Региональный инвестиционный конгресс "Лучшие практики привлечения инвестиций в регионы", организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА", прошел в Москве 14 декабря 2018 года. В мероприятии приняли участие представители Корпорации развития Нижегородской области.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, по результатам проведенных исследований регион вошел в группу 2А. Нижегородская область закрепила свои позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России, составленном агентством "Эксперт РА" по итогам 2018 года, и вошла в топ-10 регионов (8 место) с максимальным инвестиционным потенциалом. В 10-ку также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская области, Республика Татарстан.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием инвестиционной среды в регионе. В этом году была создана Корпорация развития, создающая максимально благоприятные условия для реализации инвестпроектов. Корпорация уже сопровождает проекты с общим объемом инвестиций порядка 100 млрд рублей. Позиции в рейтинге напрямую отражают объем проделанной работы в инвестиционной сфере", - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что в мае 2018 года глава Нижегородской области поставил задачу повысить положение региона в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив и попасть в 20-ку регионов по итогам 2018 года.