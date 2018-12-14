Численность лисиц в Нижегородской области уменьшена в два раза за шесть лет Общество

Фото: комитет госохотнадзора по Нижегородской области

Численность лисиц в Нижегородской области уменьшена в два раза за шесть лет. Об этом сообщает региональный комитет Госохотнадзора 15 декабря 2018 года.

Отмечается, что с начала 2018 года по состоянию на 1 ноября при проведении охоты добыто: 1318 лисиц, 47 волков и 17 енотовидных собак. За последние шесть лет численность лисицы уменьшена в два раза – с 4350 особей в 2013 году до 2,2 тысячи особей в 2018 году.

Согласно информации, в зимнее время в комитет систематически поступают обращения от граждан о регулярном появлении лисиц в населенных пунктах, где животные ищут доступную пищу. "Лисица не чувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна, зависимость ее от кормовой базы, создаваемой человеком, возрастает с каждым годом", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что опасность появления диких плотоядных животных связана с высокой вероятностью передачи болезней, особенно бешенства, от которых могут пострадать как домашние животные, так и человек

Госохотнадзор напоминает, что при обнаружении диких зверей и птиц, в том числе находящихся в бедственном положении, категорически запрещено изымать их из естественной среды обитания.