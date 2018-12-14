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Экзамен для трактористов состоится в Нижнем Новгороде 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области 15 декабря.
Согласно информации, экзамен состоится в Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматизированных систем управления (ул.Нартова, 23). Принимать его будет заместитель главного государственного инженера-инспектора инспекции Гостехнадзора по Нижнему Новгороду Олег Новаторов.
Отмечается, что слушатели, успешно сдавшие экзамен, сразу же получат удостоверения тракториста-машиниста категорий "С" (водители погрузчиков 4 и 5 разрядов) и "В" (водители погрузчиков 3 разряда).
Выездное мероприятие проводится с применением мобильного рабочего места. "Это комплект оборудования, который позволяет прямо на месте выдать заявителям все необходимые документы – удостоверения тракториста, свидетельства о регистрации, талоны и акты государственного технического осмотра", - говорится в сообщении.
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