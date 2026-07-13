Пассажиров трех рейсов отправили в Москву автобусами из Нижнего Новгорода Общество

Пассажиров трех рейсов, приземлившихся в Нижнем Новгороде в качестве запасного аэродрома, доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, накануне аэропорт Чкалов работал как запасной московского авиаузла из‑за ограничений на полеты в столичных аэропортах и неблагоприятных погодных условий. В общей сложности он принял 21 рейс, включая один международный.

По решению авиакомпаний пассажиров трех рейсов направили в столицу автобусами. Часть людей самостоятельно добиралась в Москву наземным транспортом.

Остальные пассажиры ожидали дальнейших вылетов в терминале или на борту самолетов. С ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

Добавим, что ночью в работе аэропорта вводили ограничения — он принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Утром они были отменены.