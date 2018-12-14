Пять бань и три жилых дома тушили в Нижегородской области 15 декабря
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Сотрудники ГУ МЧС РФ по Нижегородской области организовали тушение пяти бань и двух жилых домов в Нижегородской области 15 декабря. Об этом сообщает региональное ведомство.
Загорание бань произошло в п. Теплостанского совхоза Сеченовского района; в д. Борковка Выксы; в д. Пологовка Арзамасского района; в с. Воронино Городецкого района и в Зеленом городе Нижнего Новгорода.
Тушение жилых домов организовано в с. Мадаево Починковского района, в Навашино и в с. Дивеево. Кроме того, пожарные выезжали на тушение автомобиля в Дзержинске.
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