Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил вторую условку Происшествия

Чкаловский районный суд признал бывшего главу местного самоуправления Чкаловска Александра Кудряшова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Изначально уголовное дело возбуждалось по статье о превышении должностных полномочий, совершённом из иной личной заинтересованности. По версии следствия, в 2023 году Кудряшов подписал акты приёмки работ по благоустройству общественного пространства несмотря на то, что часть работ подрядчик не выполнил, а часть сделал в меньшем объёме. Ущерб муниципальному бюджету оценили почти в 2,5 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе суда, в ходе процесса вину Кудряшов не признал.

Экс-чиновнику назначили три года лишения свободы условно с запретом в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Кудряшов получил условный срок за схожее нарушение. В 2021 году он подписал акты приёмки работ по благоустройству пристани, зная, что объект не завершён. После первого шторма пристань была разрушена, а ущерб бюджету превысил 6,4 млн рублей.