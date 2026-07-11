Двое мужчин утонули в Нижегородской области

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В Нижегородской области утонули двое мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Один случай произошел в рабочем поселке Сосновское на пруду «Комсомольский». Сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается.
Второй мужчина утонул Шатковском районе. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Позже очевидцы достали его тело из пруда Соломенный.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде.
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