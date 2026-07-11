Двое мужчин утонули в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области утонули двое мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Один случай произошел в рабочем поселке Сосновское на пруду «Комсомольский». Сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается.

Второй мужчина утонул Шатковском районе. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Позже очевидцы достали его тело из пруда Соломенный.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде.