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Происшествия

Участкового нашли мертвым возле дома в Дивееве

10 июля 2026 18:04 Происшествия
Участкового нашли мертвым возле дома в Дивееве

В Дивееве найден мертвым участковый уполномоченный полиции, сообщил телеграм-канал Ni Mash.

По словам местных жителей, тело сотрудника правоохранительных органов обнаружили рядом с домом. Неподалёку также был найден его служебный пистолет.

Официальной информации о трагедии от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода напала на полицейского. Она полоснула по его шее ножом.

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Теги:
Дивеевский район МВД
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