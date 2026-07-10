Участкового нашли мертвым возле дома в Дивееве Происшествия

В Дивееве найден мертвым участковый уполномоченный полиции, сообщил телеграм-канал Ni Mash.

По словам местных жителей, тело сотрудника правоохранительных органов обнаружили рядом с домом. Неподалёку также был найден его служебный пистолет.

Официальной информации о трагедии от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода напала на полицейского. Она полоснула по его шее ножом.