Участкового нашли мертвым возле дома в Дивееве

В Дивееве найден мертвым участковый уполномоченный полиции, сообщил телеграм-канал Ni Mash.
По словам местных жителей, тело сотрудника правоохранительных органов обнаружили рядом с домом. Неподалёку также был найден его служебный пистолет.
Официальной информации о трагедии от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода напала на полицейского. Она полоснула по его шее ножом.
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