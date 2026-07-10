Нижегородская «Газель» столкнулась с автобусом в Москве: 25 пострадавших

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В Москве произошло ДТП с участием «Газели» с нижегородскими номерами и пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 25 человек.
По информации столичной прокуратуры, инцидент случился на Нижегородской улице. Водитель грузового фургона столкнулся с автобусом. После удара тот выехал на тротуар и врезался в препятствие.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в аварии травмы получили 25 человек. Погибших нет.
«Газель», ставшая участником столкновения, ранее уже попадала в ДТП.
Ранее сообщалось, что 103 человека погибло в ДТП в Нижегородской области в 2026 году.
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