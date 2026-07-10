Нижегородская «Газель» столкнулась с автобусом в Москве: 25 пострадавших Происшествия

Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошло ДТП с участием «Газели» с нижегородскими номерами и пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 25 человек.

По информации столичной прокуратуры, инцидент случился на Нижегородской улице. Водитель грузового фургона столкнулся с автобусом. После удара тот выехал на тротуар и врезался в препятствие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в аварии травмы получили 25 человек. Погибших нет.

«Газель», ставшая участником столкновения, ранее уже попадала в ДТП.

Ранее сообщалось, что 103 человека погибло в ДТП в Нижегородской области в 2026 году.