Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске Происшествия

В Дзержинске Нижегородской области пропал 9-летний мальчик. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».

Ребенок ушел 10 июля около 18:50 с адреса: территория Пушкино, улица Железнодорожная, и не вернулся.

В день исчезновения он был одет в чёрную футболку, тёмные шорты и белые кроссовки. При себе у него был тёмный рюкзак. Его рост примерно 135 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии ПСО «Волонтёр» 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска Марии (Мелиссе) по номеру +7 910 393-05-08.

Ранее сообщалось, что 15-летнюю девочку практически неделю искали в Нижнем Новгороде.