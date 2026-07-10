Нижегородский экс-депутат Николай Шумилков останется в СИЗО до 14 августа Происшествия

Фото: пресс-служба суда

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил меру пресечения предпринимателю, бывшему депутату нижегородской думы и директору домоуправляющей компании Николаю Шумилкову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С ходатайством обратился о продлении ареста обратился следователь. Суд его удовлетворил. Шумилков останется под стражей до 14 августа включительно. В просьбе обвиняемого и его защитников изменить меру пресечения на домашний арест или залог отказано.

Напомним, Шумилкова арестовали в апреле 2026 года. Его обвиняют в покушении на незаконную передачу денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего и других лиц, если такие действия входят в его служебные полномочия, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 204 УК РФ).

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, он, являясь участником управляющей компании в Сормове, пытался передать более 1 млн рублей другому участнику организации, чтобы он проголосовал за отставку действующего генерального директора и избрание нового кандидата.

Ранее сообщалось, что заседание по делу экс-заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана перенесли на август.