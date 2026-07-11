Пьяный мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста под Ковернино

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Вечером 10 июля, около 20:20, на подъезде к деревне Щегольное в Ковернинском округе произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 34-летний мужчина ехал на мотоцикле GR8 без госномера. На повороте он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем оказался на обочине встречного направления, где сбил 10-летнего мальчика на велосипеде.
В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу №1. Сам мотоциклист также пострадал.
При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 35-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Пильне.
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