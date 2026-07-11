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Происшествия

Пьяный мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста под Ковернино

11 июля 2026 10:17 Происшествия
Пьяный мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста под Ковернино

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 10 июля, около 20:20, на подъезде к деревне Щегольное в Ковернинском округе произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 34-летний мужчина ехал на мотоцикле GR8 без госномера. На повороте он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем оказался на обочине встречного направления, где сбил 10-летнего мальчика на велосипеде.

В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу №1. Сам мотоциклист также пострадал.

При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 35-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Пильне.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Ковернинский район
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