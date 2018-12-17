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Политика

"Избрание Глеба Никитина и Дениса Москвина в Генсовет "ЕР" - это доверие к нашему региону", - Александр Суханов

17 декабря 2018 14:39  [159] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Избрание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и нижегородца, депутата Госдумы Дениса Москвина в Генсовет "Единой России" - это доверие к нашему региону", - сказал политолог Александр Суханов, комментируя это событие.

"Избрание губернатора и депутата в Генсовет Партии - это позитивное для нас известие из Москвы. Это означает, что и к нашей области интерес сохраняется, и к людям, которые включены в состав совета, непосредственно к Глебу Никитину и Денису Москвину. Это интерес и доверие к нашему региону со стороны руководства московского федерального центра", - отметил политолог.

"Во-вторых, я думаю, это оценка их труда, их вклада в развитие региона, и их вклада в развитие имиджа партии. И вхождение Москвина в Президиум Генсовета говорит о том, что у него неплохие перспективы показать себя в качестве политического лидера", - добавил Александр Суханов.

"Мне кажется, что какое-то время он не особо понимал, что ему ближе – административная работа или политика. Вот сейчас все эти движения, я думаю, подчеркивают, что он политик, он формируется как политик, развивается как политик. И, надо признать, получает признание как политик. Если говорят, что Никитин - это административный ресурс нашего региона, то Москвин - политический ресурс нашего региона", - считает политолог.

"Интерес к нижегородским проблемам достаточно высок, это и подчеркивание того, что сама партия изнутри начинает меняться, она ищет новых людей, причем, из регионов, а не из центра. Партия ищет людей, которые, действительно, только приходят в политику, еще не заматерели в политике, не обросли какими-то традициями внешними, внутренними связями, и которым, наверное, легче реализовывать ту политику партии, к которой призывает президент", - подытожил он.

Напомним, что Глеб Никитин и Денис Москвин избраны в состав генерального совета "Единой России" 8 декабря в Москве на XVIII съезде партии.

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