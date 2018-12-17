Гражданин Таджикистана приговорён к 21 году колонии за изнасилование тёщи в Нижегородской области Происшествия

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Гражданин Таджикистана приговорён к 21 году колонии за изнасилование тёщи и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 17 декабря 2018 года.

Согласно информации, вечером 27 сентября 2017 года 49-летний подсудимый и его жена находились в гостях у соседей в одном из сел района. Вернувшись домой один, мужчина совершил изнасилование спящей тещи. Утром 58-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что подсудимый неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних детей своей жены.

Уголовное дело было возбуждено ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подсудимый является гражданином Таджикистана.

Приговором суда мужчина приговорён к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.