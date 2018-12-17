Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2018 15:45  [57] Четверо жителей Казани и Москвы получили совокупно почти 30 лет колонии за похищение нижегородца
17 декабря 2018 15:26  [85] Гражданин Таджикистана приговорён к 21 году колонии за изнасилование тёщи в Нижегородской области
17 декабря 2018 13:59  [255] СК РФ займётся проверкой информации о гибели сотрудницы дзержинского завода им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области
17 декабря 2018 11:46  [503] Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря
17 декабря 2018 11:09  [275] Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода 16 декабря
17 декабря 2018 11:08  [257] Уголовное дело возбуждено по факту организации наркопритона в г.о. Бор Нижегородской области
17 декабря 2018 10:21  [286] Бывший сотрудник нацгвардии в Балахне Нижегородской области получил условный срок за торговлю оружием
17 декабря 2018 09:33  [300] Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности печей 16 декабря
16 декабря 2018 12:59  [694] Пять бань и три жилых дома тушили в Нижегородской области 15 декабря
14 декабря 2018 15:50  [822] Суд приговорил сторожа из г.о.Бор Нижегородской области к восьми годам колонии за убийство девятилетней давности
Происшествия

Гражданин Таджикистана приговорён к 21 году колонии за изнасилование тёщи в Нижегородской области

17 декабря 2018 15:26  [85] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Таджикистана приговорён к 21 году колонии за изнасилование тёщи и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 17 декабря 2018 года.

Согласно информации, вечером 27 сентября 2017 года 49-летний подсудимый и его жена находились в гостях у соседей в одном из сел района. Вернувшись домой один, мужчина совершил изнасилование спящей тещи. Утром 58-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что подсудимый неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних детей своей жены.

Уголовное дело было возбуждено ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подсудимый является гражданином Таджикистана.

Приговором суда мужчина приговорён к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph