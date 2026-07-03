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Происшествия

Двух нижегородок отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков

03 июля 2026 13:55 Происшествия
Двух нижегородок отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков

В Нижнем Новгороде осудили двух девушек за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Осенью 2025 года через интернет с ними связался неизвестный и предложил им распространять наркотики. Они согласились, забрали партию из тайника, расфасовали её и начали делать закладки на территории Ленинского района.

Довести задуманное до конца они не успели — их задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данным СК, фигуранткам 16 и 18 лет.

Суд признал девушек виновными по статье о покушении на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом из обвинения исключили признак совершения преступления «организованной группой». Свою вину подсудимые признали частично.

Несовершеннолетней назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второй осуждённой предстоит провести 5,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее нарколог рассказал нижегородцам, как распознать зависимость у близкого человека.

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Теги:
Наркотики Приговор
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