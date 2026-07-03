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Происшествия

Сразу 25 нижегородцев признали виновными в аферах со страховыми выплатами

03 июля 2026 18:15 Происшествия
Сразу 25 нижегородцев признали виновными в аферах со страховыми выплатами

Канавинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Фигурантами дела стали 41 человек. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Обвиняемые с марта 2020 года по ноябрь 2022 года инсценировали ДТП. Они специально сталкивали автомобили с заранее приобретенными дорогими машинами, фиксировали повреждения на фото и обращались в ГИБДД с ложными сведениями об обстоятельствах аварий. Получив необходимые документы, участники схемы подавали их в страховые компании по договорам ОСАГО и требовали выплаты, не сообщая, что аварии были фиктивными.

По данным регионального управления СК, всего ими было инсценировано 45 ДТП. Общий ущерб страховым компаниям превысил 11 миллионов рублей.

Во время судебного разбирательства подсудимые возместили большую часть этой суммы.

По приговору суда 25 человек признаны виновными по статьям о мошенничестве в сфере страхования, в том числе совершенном группой лиц и организованной группой, а также в покушении на мошенничество и мошенничестве в крупном размере.

Двое осужденных получили реальные сроки — 3 года 6 месяцев и 4 года колонии общего режима. Пятерым назначено условное лишение свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет с испытательными сроками от 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев.

Еще 11 человек оштрафованы на суммы от 50 до 80 тысяч рублей, остальным назначены обязательные работы сроком от 200 до 260 часов.

Кроме того, 11 фигурантов освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а в отношении еще пятерых дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что экс-директора нижегородской фирмы обвиняют в мошенничестве на 19 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество Приговор Суд
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