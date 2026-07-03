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Происшествия

Аварийность снизилась в Нижнем Новгороде в 2026 году

03 июля 2026 18:34 Происшествия
Аварийность снизилась в Нижнем Новгороде в 2026 году

В Нижнем Новгороде по итогам пяти месяцев 2026 года зафиксировано снижение всех основных показателей аварийности. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Валерий Иванов на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

По его словам, общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 91 случай — до 623. Число раненых уменьшилось на 112 человек и составило 715, погибших стало меньше на пять.

Почти вдвое снизилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. При этом отмечен рост аварий с электровелосипедами — с 15 до 23 случаев.

«По-прежнему наиболее высокой тяжестью последствий характеризуются происшествия по вине водителей: управление в состоянии опьянения, без права управления, превышение скорости и несоблюдение очередности проезда», — отметил Валерий Иванов.

Он добавил, что реализация пилотного проекта по профилактике «нетрезвой» аварийности позволила сократить число таких ДТП на 23, а количество раненых в них — на 44 человека. В Госавтоинспекции приняли и отработали 556 звонков по номеру 112, подтвердились 89 фактов нарушений, региональную выплату получили 83 человека.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России планирует изменить методические рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах.

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Теги:
ДТП МВД Статистика
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