Число преступлений против госвласти выросло на 19% в Нижегородской области

232 преступления коррупционной направленности выявлено в Нижегородской области с января по май 2026 года, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Из общего числа зарегистрированных коррупционных преступлений 189 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это на 7,4% больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 176 таких деяний.
Кроме того, правоохранительные органы выявили 263 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Показатель увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом (221).
Задокументирован 131 факт взяточничества. В прошлом году было зарегистрировано 139 подобных преступлений. В том числе выявлено 45 случаев получения взятки против 42 годом ранее и 46 фактов дачи взятки вместо 45 в 2025 году.
Ранее мы сообщали о том, что экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на восемь лет за взятки в Нижнем Новгороде.
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