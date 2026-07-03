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Происшествия

Уголовное дело завели на пьяного водителя-рецидивиста в Нижегородской области

03 июля 2026 11:31 Происшествия
Уголовное дело завели на пьяного водителя-рецидивиста в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Лукояновском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В середине мая правоохранители у одного из домов по улице Пушкина в Лукоянове обнаружили мужчину с признаками опьянения, который находился за рулем машины «ВАЗ 21040».

Установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее мы сообщали о том, что жителя Балахны отправили в колонию за пьяную езду в четвертый раз.

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Теги:
Автомобили Лукоянов Уголовное дело
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